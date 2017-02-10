В Архангельске почтили память воинов-афганцев

15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день в Архангельске на мемориале «Площадь Памяти» состоялся митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вспомнить и почтить память не вернувшихся с войны боевых товарищей собрались ветераны, родственники, представители общественных организаций, молодежь, власть города и области.

Мемориал «Площадь Памяти» стал одним из знаковых мест нашего города. Он необходим, чтобы сохранить связь поколений, помнить о своей истории, передавать ее молодежи. В прошлом году мемориал «Площадь Памяти» существенно преобразился: мемориал отреставрировали, появились новые памятники, часовня, издан первый том книги памяти.

«Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память наших товарищей-афганцев, вспомнить боевых друзей, вспомнить наш Афган. Мы с долгом и честью выполнили наш интернациональный долг, за которые некоторые заплатили жизнью, и мы должны помнить об этом всегда», - заявил на митинге председатель архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко.

Он отметил, что работа по увековечению памяти воинов-интернационалистов будет продолжена. Память тех, кто погиб в годы войны, почтили минутой молчания, возложили цветы к памятнику и запустили в небо 88 белых шаров.

Памятные мероприятия, приуроченные к 28-ой годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, продолжаются. Так, в фойе регионального центра патриотического воспитания размещена передвижная фотовыставка «Долг», на которой представлены фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

17 февраля в 16 часов в Центре «Патриот» пройдет концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы города Архангельска.