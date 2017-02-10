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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/15/49149.html

Общество

В Северодвинске сняли видеоролик, посвященный общению людей с нарушениями слуха со здоровыми людьми

В Северодвинске сняли видеоролик, посвященный общению людей с нарушениями слуха со здоровыми людьми
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Социальный эксперимент провели члены общественной организации северодвинского отделения «Всероссийское общество глухих». В рамках проекта «Мы вместе» они сняли необычный ролик, посвящённый специфике общения людей с нарушением слуха с теми, у кого подобных сложностей нет.

Эксперимент прошёл в рамках конкурса для «Социальная инициатива», поддержанного администрацией Северодвинска.

- Нам было интересно не только работать над роликом, но и на личном примере убедиться, в чём основные сложности в общении.  Мне кажется, что его основная цель - дать понять каждому, что не нужно бояться или теряться, если необходимо вступить в диалог с человеком, который вас не слышит, - комментирует руководитель  северодвинского отделения ВОГ Жанна Аверинская.

- Многие члены ВОГ замечательно читают по губам, чётко считывают жесты и понимают то, что им объясняют. Кроме того, всегда можно воспользоваться бумагой и ручкой. Главное, смотреть друг на друга и улыбаться, - говорит начальник отдела общественных связей администрации Северодвинска Елена Орлова.

- Мы пригласили для участия в съёмках представителей разного пола и возраста. Все участники волновались перед съёмками: как они смогут понять друг друга и без сурдопереводчика и без знания языка жестов. Но опасения были напрасны - все участники эксперимента смогли пообщаться. Этот опыт найдёт свое продолжение - участники Марина Волова и Дмитрий Дружинин нашли общие интересы и уже в ближайшем проекте «КультPROчтение» выступят с совместным номером, - отметила руководитель Молодёжного центра, куратор проекта Ольга Заколупина.

Надо отметить, что благодаря реализации проекта «Мы вместе» было проведено большое количество мероприятий: флешмобы, мастер-классы, круглые столы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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