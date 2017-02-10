В городе корабелов пройдут масленичные гуляния

26 февраля по доброй традиции состоятся масленичные народные гуляния. К празднику впервые присоединится ещё одно творческое пространство - у торгового комплекса «Гранд».

Масленичная седьмица выпадает в этом году на последнюю неделю зимы и продлится с 20 по 26 февраля. Основные гуляния в Северодвинске пройдут в воскресенье, 26 февраля. Праздничные мероприятия, посвящённые проводам русской зимы, состоятся на различных площадках, где развернутся концертные и цирковые программы, интерактивные площадки с пением, забавами. Озорные скоморохи нанесут аквагрим вам на щёчки и сделают праздник ещё более ярким.

На площади Победы начнут приём гостей с 12.00. Здесь пройдут соревнования по перетягиванию каната, развернутся игровые площадки «Блинные потешки» и «Масленичные заигрыши». Гостей ждёт традиционная акция «Румяные щёчки». Также запланированы соревнования по хоккею с мётлами. Это командная игра, собравшая в себе элементы хоккея и футбола: вместо шайбы - мяч, вместо клюшки - метла.

В 14.00 от площади Победы в парк культуры и отдыха с песнями и скоморохами отправится масленичный поезд.

В парке праздничная программа начнётся в 14.00. Здесь горожане смогут принять участие в конкурсах «Снежные фигуры-2017» и «Сударыня Масленица-2017». В парке можно будет обратиться с просьбой к «Дереву любви и желаний», оставить надпись на «Стене прощения», побороться с мягким оружием в «Городище», испытать себя на «Масленичном столбе». Здесь также откроются игровые площадки «Мотокросс», стрелковый тир «За Родину!», лазертаг, «Ты - не валенок!».

На площади Г.Л. Просянкина (о. Ягры) с 11.30 до 14.00 пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица». Также в программе конкурсы: «Бег на ходулях», «Бой мешками», «Перетягивание каната», «Поднятие гири», «Бег в мешках». Будут подведены итоги конкурсов «Широкая Масленица» и «Чучело Масленица». Гостей ждут молодецкие забавы, весёлые танцы, флеш - моб «Весну закликаем». Прощание с Масленицей состоится в 13.50.

В Приморском парке (на территории набережной в районе бульвара Строителей, д. 5.) с 13.30 до 15.00 состоится театрализованное представление агентства «Праздник».

На площадке у торгового комплекса «Гранд» развернётся ярмарка изделий ручной работы, выпечки, блинов и чая. Северодвинцы смогут поучаствовать в «Поморских забавах», подготовленных реабилитационным центром «Солнышко», фотосессии. Здесь же будут подведены итоги конкурса снежных фигур. Организатором праздника является агентство «Восторг», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.