Представители министерства обороны Индии посетили Северодвинск

Среди членов представительной делегации были начальник Западного командования ВМС Индии контр-адмирал Наитани Сандип, директор департамента по обслуживанию флота ВМС Индии кэптен Даливал.
Сопровождал гостей руководитель группы наблюдения ДЭПЛ «Синдукесари» кэптен Джагат и командир подлодки коммандер Шриваства. «Синдукесари» проходит сейчас на «Звёздочке» второй ремонт с продлением срока службы.
После встречи в администрации города делегация ВМС Индии и Михаил Гмырин возложили цветы к Вечному огню.
—Это большая честь для меня – разделить эту традицию, – сказал вице-адмирал Пабби.