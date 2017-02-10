В Архангельске проходит первый региональный чемпионат WorldSkills Russia

Чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) проходит на площадке Дома молодежи Архангельской области по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные задания, преподаватель младших классов, плотницкое дело, парикмахерское искусство.

Участникам соревнований в течение в среднем 20 часов предстоит выполнить задания, которые им даются в день старта.

К примеру, плотникам нужно создать элемент беседки, электромонтёрам – смонтировать и настроить электрооборудование, учителям – провести урок и родительское собрание. Малярам нужно поклеить обои и сделать декоративную отделку помещений, задание для парикмахеров – креативные стрижки и укладки.

В рамках регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) запланировано проведение профориентационных мастер-классов «Дегустация профессий».

Школьники и учащиеся колледжей Поморья познакомятся с технологиями подводной сварки, 3D-моделирования, попробуют управлять современной лесозаготовительной техникой на тренажёре или приготовить блюда молекулярной кухни.

Юных северян ждут мастер-классы детской школы народных ремесёл и наглядные уроки рисования песком.

Программой чемпионата запланированы круглые столы, семинары и дискуссии, на которых будут обсуждаться вопросы привлечения кадров, внедрения новых технологий, профориентации детей и подростков.

Победителей регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» назовут 17 февраля на официальной церемонии закрытия мероприятия.

Они будут бороться за право участия национальном чемпионате WorldSkills Russia в дальнейших отборочных этапах, которые пройдут по различным компетенциям в регионах России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.