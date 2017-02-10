В Архангельске студентам рассказали о Северном морском коридоре

Координатор проекта «Европейский союз — Северный морской коридор» Владимир Харлов прочитал в САФУ лекцию, посвященную настоящему и будущему Северного морского коридора.

Владимир Галактионович провел экскурс в историю создания Северного морского коридора, а также поделился свежими новостями, связанными с проектом.«Северный морской коридор — это проект Евросоюза, совмещающий логистику, транспорт, бизнес и региональные договоры. Он был разработан, чтобы соединить Западную Европу и Северо-Запад России, развить судоходство вдоль побережья Норвегии в Россию и далее по Северному морскому пути. Сейчас мы ожидаем также рост круизного туризма по этому направлению», — пояснил эксперт в ходе лекции.

Аудитория по большей части состояла из студентов Высшей инженерной школы и студентов, изучающих международные отношения в Высшей школе социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, - пишет пресс-служба САФУ.

«Сегодняшняя встреча продолжает традицию приглашения в университет интересных людей и выдающихся специалистов. Владимир Харлов — наш давний друг и партнер. У него большой опыт работы по вопросам международного сотрудничества, развития транспорта и логистики в северных широтах, кроме того он является членом рабочей группы Арктического совета», — отметила Любовь Зарубина, начальник управления международного сотрудничества САФУ.

Владимир Харлов добавил, что готовится к участию в форуме «Арктика — территория диалога», который пройдет на базе САФУ 29–30 марта. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию­ региона.