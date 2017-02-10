Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 15 февраля, 16:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/15/49130.html
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15 февраля в Архангельскую область придёт похолодание
© Pressfoto / AlisLuch
Ночью в большинстве районов , днем местами снег. Местами метель, гололед.
Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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