Международный день дарения книг отметили в Архангельске волонтерской акций

В областном Доме молодежи продолжается серия волонтерских акций под общим названием «Доброе дело». Уже вторая по счету акция состоялась 14 февраля в Международный день дарения книг.

Волонтеры Дома молодежи вышли на улицы Архангельска с миссией рассказать горожанам о празднике и, конечно же, подарить книгу. В областном центре эта акция состоялась впервые.«Волонтеры Дома молодежи с удовольствием провели акцию, приуроченную к Международному дню дарения книг. Она состоялась в рамках серии волонтерских акций «Доброе дело», - рассказала начальника отдела организационно-массовой работы Молодёжного центра» Александра Иванова.

- Ни для кого не секрет, что книга – лучший подарок. В век интернета, гаджетов, телефонов, компьютеров подарить настоящую книгу с бумажными страницами, полистать ее, всегда приятно. Вдвойне приятно получить такой неожиданный, добрый подарок.