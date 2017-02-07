Северодвинка победила в номинации "Искусство воспитания" на фестивале "Таланты Поморья"

Победу в номинации «Искусство воспитания» на фестивале «Таланты Поморья» одержала северодвинка Юлия Преображенская.

Она уже пять лет в педагогике, а вот учителем истории в Ягринской гимназии работает всего один год.Фестиваль «Таланты Поморья» - это региональный отборочный этап Дельфийских игр России. Конкурсное мероприятие проходило в два этапа. Первый - портфолио, самопрезентация и ответы на вопросы жюри. Второй - открытое занятие или воспитательное мероприятие на тему, посвящённую известным и знаменитым событиям в истории России, в которых отражена жизнь и взаимоотношения народов.

Юлия провела открытый урок по теме «Архангельской области 80 лет». Её слушателями стали ученики школы № 11 областного центра.

Талантливо составленный и проведённый урок жюри оценило на «пять с плюсом» и вручило северодвинке золотую медаль в номинации «Искусство воспитания». Теперь Юлия Преображенская представит в конце апреля наш регион на Дельфийских играх России в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.