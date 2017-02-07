В столице Поморья началась сплошная дератизация

Работы по уничтожению грызунов начались в Октябрьском округе и в соответствии с графиком продолжатся во всех округах.

В Октябрьском округе работы по дератизации проведены управляющими компаниями «Торн-1», «Октябрьский», «Октябрьский -2», «Архангельская Управляющая Компания», «Зодчий», ТСЖ «Октябрьский», «Управляющая компания «Центр», «Новый Уютный Дом», «Новый Уютный Дом-1».

Большой объем работ по дератизации в жилом фонде проводит компания «Овен +». Как рассказала директор компании Татьяна Валькова, в этом году с большей активностью, чем раньше, откликнулись на необходимость провести дератизационные работы управляющие компании, обслуживающие деревянный жилфонд.

—Мы используем 2-3 наименования ядов на разной пищевой основе одномоментно, чтобы «охватить» как можно большее число грызунов. При этом весной и осенью применяются яды быстрого действия, – пояснила Татьяна Валькова. - А вот в течение года более эффективны вещества с отсроченным сроком действия, что позволяет большему числу грызунов попробовать приманку, ведь они не видят мгновенную смерть сородича.

С 13 февраля работы по уничтожению грызунов начались в Ломоносовском округе, последним в очереди по утвержденному графику – Цигломенский округ, куда дератизаторы придут 21 марта, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.