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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/14/49123.html

Общество

Архангелогородцы могут покормить с руки варана в зоопарке "Живые тропики"

Архангелогородцы могут покормить с руки варана в зоопарке "Живые тропики"
Всех обитателей зоопарка, расположенного в торгово-развлекательном центре «Макси», можно погладить и покормить с рук фруктами и овощами.

В зоопарке обитает более 70 видов редких экзотических животных: вараны, питоны, анаконды, крокодилы, лемуры, пауки, попугаи, розоголовые какаду, сухопутные и водоплавающие черепахи, а также многие другие представители дикой фауны, в том числе – енот-полоскун и хорё.

Больше всего в зоопарке обезьянок: тут и разные тамарины – краснорукий и золотистоголовый львиный, – и мангобей чёрный хохлатый, и яванская макака, и самый обаятельный из приматов – по-детски трогательный озорник – зелёная мартышка Кузя.

Всех своих животных организатор выставки Владимир Волков знает по именам, и это неудивительно: они с ним уже два года и совершенно привык к их, таким похожим на человеческие, личностям.

Например, четырёхлетняя Вика – чёрный хохлатый мангобей, – судя по рассказам Владимира, «девочка с характером». Есть у хозяина зоопарка и свои любимцы – енот-полоскун Федя и попугай Тотошка – жёлтохохлый какаду.

Что касается посетителей выставки, то у каждого свои фавориты, говорит Владимир Волков:

«Кто-то приходит сфотографироваться с енотом, кто-то – с крокодилом, кто-то – с лемурами. Кстати, у нас есть и бурые лемуры, и лори, и самые экзотические – лемуры-катта. Они водятся только на Мадагаскаре».

Зоопарк «Живые тропики» останется на третьем этаже ТРЦ «Макси» до 12 марта. Режим работы – ежедневно с 11:00 до 20:00. Детям до четырёх лет вход в зоопарк бесплатный. 

По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 962 243 16 18 (Владимир).

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