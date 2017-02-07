На Земле Франца-Иосифа откроется музей под открытым небом

По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кириллова, музей «Живая история Арктики» появится на острове в ближайшее время.

Экспозицию составят архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся образцы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы и другие артефакты.

Например, экспонатами музея могут стать трактор С-80 и самолёт АНТ-6А, предметы с места зимовки итальянской экспедиции 1899–1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской экспедиции 1901–1902 гг. на острове Алджера, артефакты многочисленных воздушных экспедиций.

Планируется, что работы по очистке его территорий доверят бойцам архангельского студенческого отряда, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.



