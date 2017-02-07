В Архангельске трезвенники встретились с саратовскими представителями реабилитационного центра "Социум"

Более 70 человек пришли на встречу с представителями саратовского реабилитационного центра «Социум». Общение состоялось в Александро-Невском храме Архангельска в рамках работы приходского общества трезвости во имя св. Иоанна Кронштадтского и «Школы любящих родителей».

Директор реабилитационного центра «Социум» Владимир Дементьев и ведущий консультант центра Алексей Совершаев представили вниманию собравшихся идеи, как помочь близкому человеку, страдающему химической или игровой зависимостью. Речь шла и о том, насколько важно мамам и женам зависимых самообразовываться, получать знания о химической зависимости, работать над изменением собственного поведения.

После лекции прозвучали вопросы для гостей из Саратова. Родители детей, проходящих курс реабилитации в этом центре, пообщались также в закрытом режиме.

Как пояснила ведущая «Школы любящих родителей» Екатерина Алешина, всем, у кого есть подобные проблемы, нужно осознать: чтобы помочь близкому, надо научиться помогать себе. «Нужно отказываться от обидных слов, менять поведение, учиться говорить со страждущим с уважением, — отметила специалист. — Этому учат в группах самопомощи, в том числе в той, которая открылась в Александро-Невском храме и будет работать еженедельно по пятницам в 19:00».

Игумен Феодосий (Нестеров), принимавший участие во встрече, отметил: «К сожалению, в Архангельской области нет комплексного реабилитационного центра с длительным периодом пребывания. Благодаря доброму, сочувственному отношению и личным контактам, реабилитационные центры других регионов откликаются на прием жителей Архангельска и области. Это пример работы программы для родителей и родственников, когда близкие меняют свое поведение, узнают о болезни и тем самым предоставляют шанс своему болящему родственнику сделать выбор в пользу лечения».

Встреча была организована Архангельским психоневрологическим диспансером, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.