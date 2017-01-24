80 лучших людей Архангельской области: Владимир Булатов

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Имя Владимира Булатова в научном мире Архангельска до сих пор произносят с трепетом. Историк, педагог, профессор, основатель первого в регионе классического университета. Его, как это нечасто бывает, высоко оценили еще при жизни.

Родился будущий ректор Поморского государственного университета в Румынии, в городе Крайова, в семье военного. Любопытно, что после окончания архангельской школы N 22 он недолго работал крановщиком башенного крана. Но, как и у его великого предка-ученого Михаила Ломоносова, у Владимира Николаевича с детства была тяга к знаниям. Кто бы мог представить, что Архангельский пединститут, про который в советские годы уничижительно говорили: «ума нет – иди в пед», станет в 90-е годы настоящим университетом. Но путь Владимира Булатова к «медным трубам» был непростым.

Пришлось ему побывать на комсомольской и партийной работе, писать научные работы по истории КПСС. А когда в 1986 году в 40-летнем возрасте он стал ректором, в АГПИ был всего один доктор наук, а остальные сплошь кандидаты и доценты. Этакий заштатный заурядный институт, где можно было ничего не делать, просто «клевать носом» и получать зарплату. Однако Булатов был по духу реформатором. Сидеть сложа руки не умел. Хотел для Архангельска научной и университетской славы. И добился.

В 2007 году, когда Булатов 21-й год находился у руля преобразованного в Поморский университет АГПИ, наблюдался колоссальный подъем: свыше 70 докторов, около 400 кандидатов наук по 19 отраслям научного знания. По большинству рейтинговых показателей Минобразования России Поморский университет стал лидером на Северо-Западе России, уступая санкт-петербургским университетам и лишь по некоторым позициям Петрозаводскому государственному университету.

А еще Владимир Николаевич был инициатором и участником ряда совместных проектов с Университетом Тромсе и Центром арктических исследований Руаля Амундсена (Норвегия), возглавлял научное направление «Освоение Арктики и Северного морского пути», участвовал в российско-норвежских арктических экспедициях, дважды побывал на Земле Франца-Иосифа. Он выступил инициатором создания на базе ПГУ Поморского научного центра Северо-Западного отделения Российской академии образования и стал его руководителем. В 2001 году его избрали членом-корреспондентом РАО.

Учившиеся в Поморском университете студенты гордились тем, что получают знания именно здесь. Про Булатова говорили: не бюрократ и чинуша, а новатор, смотрящий далеко вперед. То, что университет в тяжелые 90-е годы преуспел в международном сотрудничестве – его несомненная заслуга. Архангельск становился европейским городом, просвещенным и студенческим. Да, было немало проблем – в основном финансовых и материально-технических. Студентам приходилось обитать в жутковатых общежитиях, разбросанных по всему городу. Аудитории тоже требовали ремонта. Оставляла желать лучшего преподавательская зарплата. Но Булатов не убегал от решения проблем, что мог – делал, что не мог – старался найти помощь извне, привлекал спонсоров, постоянно обивал правительственные пороги. А сердце его было не из стали…

Коллега Булатова, профессор-историк Андрей Репневский очень точно подметил: «Владимир Николаевич никогда не был формалистом, зато был человеком доброжелательным и незлопамятным. А еще он был типичный жаворонок, приходил на работу задолго до начала рабочего дня, и книги свои он тоже писал рано утром. Идею создания ПГУ выдвинул именно он, да и идея создать в Архангельске федеральный университет тоже принадлежала ему».

К сожалению, Булатов не застал открытие в Архангельске Северного арктического федерального университета. Возможно, сегодня САФУ был бы «булатовским» и не имел тот шлейф неприятностей, который за ним тянется. Но дань уважения профессору и ректору отдана: на бывшем главном корпусе ПГУ установлена мемориальная доска, в его честь названа аудитория и издательский центр. Не менее важная память о нем – прекрасная научная историческая школа, которую он оставил.

…6 июля 2007 года я проходил по Троицкому проспекту мимо здания администрации области. Почему-то стало тревожно, когда увидел машину «скорой помощи». Позвонил в пресс-службу и был шокирован… Перед рабочим совещанием с полпредом Президента в СЗФО Владимир Николаевич Булатов скоропостижно скончался. Он поднимался по лестнице, и ему вдруг стало плохо. Символично, что по такой же, но научной и карьерной лестнице он двигался вверх долгие-долгие годы. И, казалось, что ректор Булатов вечен…