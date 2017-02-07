Архангельск готовится принять участников Арктического форума

В столице Поморья поэтапно выполняется координационный план по подготовке города к проведению Международного арктического форума, который состоится 29-30 марта.

- Архангельск в этом году принимает большое количество гостей. И, как это принято у любого хозяина, должен подготовиться, проявить гостеприимство. При этом нужно понимать, что наш город становится центром обсуждения проблем освоения Арктики не только в этом году. Это долгосрочный проект, который позволит привлекать инвестиции, развивать экономику. Важно, чтобы все горожане, бизнес, общественные организации понимали, что проведение форума на территории Архангельска выгодно каждому, кто здесь живет и работает, - подчеркнул Глава города Игорь Годзиш.

Как сообщил на общегородской планерке заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, проведены переговоры с руководством гостиниц и организаций общественного питания, которые будут задействованы в оказании услуг участникам форума, в соответствующие компании направлены уведомления о введении ограничений въезда большегрузного транспорта в дни проведения мероприятия, предпринимаются необходимые действия для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных услуг, организовано техническое обслуживание светофорного хозяйства, дорожных знаков и пешеходных переходов на пути следования кортежа с гостями. Работа ведется в ежедневном режиме.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Виталий Акишин дополнил в своем выступлении, что при установлении благоприятной погоды возможно проведение ямочного ремонта литым асфальтом, который предназначен для проведения дорожных работ при отрицательных температурах.

Подготовительные работы ведутся в Северном (Арктическом) федеральном университете, Архангельском городском культурном центре и на других площадках, где будут проходить мероприятия в рамках форума,- сообщает пресс-служба городской администрации.