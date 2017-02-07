Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 14 февраля, 14:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/14/49110.html
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14 февраля в Поморье ожидается 0,-5°
Облачная погода. В большинстве районов снег, мокрый снег. Местами сильный снег, метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°, - сообщает Северное УГМС.
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