"Полярный десант" высадится в Нёноксе Фото пресс-службы администрации Северодвинска 19 февраля десант высадится в Нёноксе. К военным действиям это мероприятие отношения не имеет, наоборот, проект несёт благую миссию - помощь детям и пожилым людям, которые проживают в отдалённых местах нашей области. Ребята из стройотряда «Умка» САФУ окажут трудовую помощь пенсионерам, ветеранам войны и труда, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того проведут мастер-классы для младших школьников, профориентационные занятия для старшеклассников и интерактивное занятие на командообразование, а также беседу о студенческих отрядах. Завершится день товарищеской встречей по волейболу между молодёжной командой школы и отрядом полярного десанта. В конце игры состоится праздничный концерт для всех жителей Нёноксы. Акция проводится силами молодёжных трудовых отрядов, сформированных из числа студентов-добровольцев учебных заведений профессионального образования Северо-Западного федерального округа. Целью акции является привлечение молодёжи к решению социальных проблем отдалённых районов региона, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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