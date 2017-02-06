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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/13/49107.html

Общество

"Полярный десант" высадится в Нёноксе

"Полярный десант" высадится в Нёноксе
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
19 февраля десант высадится в Нёноксе. К военным действиям это мероприятие отношения не имеет, наоборот, проект несёт благую миссию - помощь детям и пожилым людям, которые проживают в отдалённых местах нашей области.

Ребята из стройотряда «Умка» САФУ окажут трудовую помощь пенсионерам, ветеранам войны и труда, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того проведут мастер-классы для младших школьников, профориентационные занятия для старшеклассников и интерактивное занятие на командообразование, а также беседу о студенческих отрядах. Завершится день товарищеской встречей по волейболу между молодёжной командой школы и отрядом полярного десанта. В конце игры состоится праздничный концерт для всех жителей Нёноксы.

Акция проводится силами молодёжных трудовых отрядов, сформированных из числа студентов-добровольцев учебных заведений профессионального образования Северо-Западного федерального округа. Целью акции является привлечение молодёжи к решению социальных проблем отдалённых районов региона, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. 

Вчера 17:26

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