В столице Поморья состоялся финал фестиваля "ЭКОфест"

В минувшие выходные в КЦ «Соломбала-Арт» состоялся финал IX городского открытого экологического фестиваля «ЭКОфест», посвященного Году экологии в России. Каждый год школьники и студенты присылают свои работы на фестиваль в различные номинации, а опытные члены жюри выбирают лучших из лучших, определяя победителей.

В 2017 году на конкурс поступило более 40 работ от учащихся колледжей и техникумов, молодежи - участников клубных формирований культурных центров города и учеников Соломбальской специальной (коррекционной) школы-интерната. Была организована выставка фоторабот, плакатов, а также подарков, сделанных из экологичных материалов. Кроме того, провели акцию «Кладовка» по обмену ненужными вещами при помощи партнеров фестиваля – проекта FreeMarket региональной творческой организации «Арт-Север». Также посетители фестиваля могли сделать пожертвования приюту для собак в Катунино и приюту для кошек «Мяутка».

- Фестиваль мы проводим уже не первый год, и мне очень приятно, что число участников растет, и тех, кто любит природу, заботится о том, чтобы наш город стал чище, становится все больше и больше. Профессиональное жюри озвучило свои оценки, но, смотря на работы участников, хочется отметить, что все они – победители, так как работы прекрасные, и сделаны они из необычных материалов, - сказала начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Наталья Зарубина.

В номинации «ЭКОфото» первое место заняла Екатерина Романова, второе – Надежда Холзакова, а третье – Ирина Сабалина.

В номинации «ЭКОплакат» победителем стала Наталья Сумец, второе место – у дуэта Валерии Чумаковой и Дарьи Суворовой, третье место завоевала Светлана Назарова.

Лучший «ЭКОподарок» создали студенты 2 курса Архангельского техникума строительства и городского хозяйства, второе место – у Марии Шишкиной, диплом за третье место получила Анастасия Батманова.

В номинации «ЭКОвидео» организаторы отметили дипломами социальные ролики студентов Архангельского техникума строительства и экономики, ребят из детско-юношеского центра г. Северодвинска, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.