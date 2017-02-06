Юные интеллектуалы Северодвинска представили город на всероссийском форуме

В его рамках ребята защищали честь города в олимпиадах, исследовательской конференции, в блиц-турнире по шахматам, 3Д-моделированию, в чемпионате по сборке кубика Рубика и в спортивных соревнованиях.
В свободное от конкурсных мероприятий время ученики посетили государственный Эрмитаж; Петропавловскую крепость; Дом-музей Пушкина; Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи; крейсер «Аврора»; сходили на вечер балета в Михайловском театре; а также отдохнули в аквапарке «Питерлэнд», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.