Юные интеллектуалы Северодвинска представили город на всероссийском форуме

Военно-патриотический клуб «Патриот» из школы № 13 занял 1 место на IX всероссийском образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», который состоялся в Санкт-Петербурге.

В его рамках ребята защищали честь города в олимпиадах, исследовательской конференции, в блиц-турнире по шахматам, 3Д-моделированию, в чемпионате по сборке кубика Рубика и в спортивных соревнованиях.

В свободное от конкурсных мероприятий время ученики посетили государственный Эрмитаж; Петропавловскую крепость; Дом-музей Пушкина; Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи; крейсер «Аврора»; сходили на вечер балета в Михайловском театре; а также отдохнули в аквапарке «Питерлэнд», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.