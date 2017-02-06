Архангельск вспомнит героев Афганской войны

На мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище в Архангельске 15 февраля в 10 часов состоится торжественный митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие приурочено к 28-й годовщине со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

Кроме этого, памятные мероприятия пройдут на протяжении всей недели. Так, с 14 по 17 февраля в фойе центра «Патриот» будет открыта передвижная фотовыставка «Долг». Фотографии для выставки из своих личных архивов предоставили ветераны боевых действий, а также организация «Долг». 17 февраля в 15 часов в центре патриотического воспитания будет работать выставка «Оружие Победы».

В этот же день в 16 часов на сцене регионального центра патриотического воспитания состоится концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы города Архангельска, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".