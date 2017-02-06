Ветер юго-западный и западный, днем в западных и северных районах области северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°; днем +1,-4°, на юге и юго-востоке области -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 13 февраля, 15:50
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/13/49086.html
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13 февраля в Поморье ожидается метель и гололедица
© Pressfoto / AlisLuch
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, местами сильный снег. Местами метель, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный и западный, днем в западных и северных районах области северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°; днем +1,-4°, на юге и юго-востоке области -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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