Новости дня

В Новодвинске мужчина погиб под колесами КАМАЗа

В Архангельской области произошло три пожара

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев

В Архангельске нашли похитителя велосипеда

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 12 февраля, 14:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/12/49083.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области10

80 лучших людей Архангельской области: Борис Попов9 февраля 2017 10:36

80 лучших людей Архангельской области: Федор Абрамов7 февраля 2017 09:41

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Орлов5 февраля 2017 10:43

80 лучших людей Архангельской области: Василий Нечаевский2 февраля 2017 10:33

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Плотников31 января 2017 10:16

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Резицкий29 января 2017 11:48

80 лучших людей Архангельской области. Ксения Гемп26 января 2017 11:31

80 лучших людей Архангельской области: Еликанида Волосевич24 января 2017 16:56

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию региона24 января 2017 10:36

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев
Северодвинск выжил в тяжелейшие 90-е годы во многом благодаря этому человеку. Давид Гусейнович Пашаев возглавлял гигант военно-промышленного комплекса «Севмашпредприятие» на стыке эпох и экономических систем. И за свои безусловные заслуги он первым в Архангельской области стал Героем Российской Федерации.

Азербайджанец по национальности, он стал настоящим северянином. И не только потому, что прошел за 40 лет работы на северодвинском «Севмаше» путь от помощника мастера до генерального директора. А еще и потому, что вложил все свои силы и душу в развитие нашего региона. Он был из той плеяды советских корабелов, которые со всей страны приезжали в Северодвинск, чтобы строить атомный подводный флот. Пашаев приехал сюда не за длинным рублем и северной пенсией, - судя по его биографии и тому вкладу, что он внес, он приехал строить и созидать.

В 1988 году впервые в практике Севмаша он был не назначен, а избран на главную заводскую должность. Надо представлять себе, каким в те годы был Северодвинск и главное его предприятие. Город, расположенный всего в 30 километрах от Архангельска, даже на географических картах не отмечался. И тем более, мало кто знал, что здесь, на берегу Белого моря действуют такие промышленные гиганты, как Севмаш, «Звездочка» и «Арктика». Сам «Севмаш» ранее носил строгое и засекреченное название – «Завод № 402». Попасть в Северодвинск вплоть до конца 80-х годов можно было только по приглашениям, на въезде действовал контрольно-пропускной пункт. Многие жители Архангельска ездили сюда за дефицитными товарами. Иногда по подложным документам и липовым справкам.

Но это было время расцвета. Совершенно другим стал город в середине-конце 90-х годов, когда, после развала СССР и окончания «холодной войны», отпала необходимость в таком мощном оборонном заказе. И Севмаш вместе с Северодвинском оказался обречен. Люди оставались без работы и зарплаты, массово уезжали, продавая за бесценок новенькие хорошие квартиры. Казалось, городу корабелов уготована роль «города Зеро» из одноименного фильма Карена Шахназарова. Но генеральный директор Севмаша Давид Пашаев и тогдашний мэр Северодвинска Александр Беляев буквально спасли город.

Вот как описывал это жуткое время северодвинский журналист Александр Бурлов: «Северодвинцы помнят горбушки хлеба, которые, как в блокаду, выдавали на оборонных предприятиях города. Помнят очереди за пенсиями, слезы ветеранов. Все это прошло по судьбе, по сердцу Пашаева. Давид Гусейнович делал все возможное, чтобы поддержать людей, помочь им выжить… В тяжелейших условиях он проявил высочайшие организаторские способности, деловые качества руководителя государственного масштаба. Благодаря его неимоверным усилиям и огромной воле на Севмаше удалось сохранить трудовой коллектив, технический и производственный потенциал предприятия. И не только сохранить, но и приумножить...»

Он действительно был Героем, и совершенно справедливо, что в 1995 году получил самую высокую награду новой России – звание Героя Российской Федерации. Также труд Давида Пашаева отмечен двумя Государственными премиями России, орденами и медалями. Он получил звание Почетного гражданина Северодвинска.

В 2004 году по состоянию здоровья Пашаев был вынужден покинуть пост генерального директора Севмашпредприятия. Он оставлял завод и город в хорошем состоянии, возрожденными и успешными. Вернулся оборонный заказ, в Северодвинск зачастили высокие гости во главе с президентом, появились рабочие места, потянулась молодежь, в Архангельской области снова стали гордиться городом корабелов.

Давид Гусейнович Пашаев являл собой необычный тип руководителя. Несмотря на работу «сурового технаря», в жизни это был глубоко интеллигентный, начитанный и образованный человек. И отдал Северодвинску не только свои таланты, но и здоровье… Он участвовал в опасных для здоровья и даже жизни, но необходимых мероприятиях. Например, в сдаче подводных лодок, гендиректор провел в условиях радиационной вредности более 7 тысяч часов, выходил на испытания в море в составе сдаточных команд и провел под водой более тысячи часов…

Это не могло не сказаться на продолжительности жизни. Спаситель Севмаша скончался в апреле 2010 года на 70-м году жизни после тяжелейшей болезни и был похоронен у самого входа на Северодвинское городское кладбище. У памятника всегда свежие цветы. Это знак глубокого уважения и признательности северодвинцев. Давид Пашаев для них настоящий герой, пусть и мирного, но не менее тяжелого времени…

Алексей Морозов, Сегодня 10:10

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гленн, сегодня 11:17

Но и матерился же ДГ... впрочем, для производственника это естественно
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Полярный десант» высадится в глубинках ПоморьяВчера 12:36

Игорь Годзиш о виноватых за плохую уборку снега: я не хочу проливать кровьПозавчера 17:43
19 комментариев

Мало рожают, разводятся и уезжают: демографический портрет ПоморьяПозавчера 12:35
9 комментариев

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина БажановаПозавчера 11:59
5 комментариев

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жильеПозавчера 10:19

Реклама
Общество

«Полярный десант» высадится в глубинках ПоморьяВчера 12:36

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"Вчера 10:02

11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снегВчера 09:52

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинецПозавчера 17:52

Игорь Годзиш о виноватых за плохую уборку снега: я не хочу проливать кровьПозавчера 17:43
19 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

«Полярный десант» высадится в глубинках Поморья

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"

11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снег

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинец

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

В Новодвинске мужчина погиб под колесами КАМАЗа

В Архангельской области произошло три пожара

В Архангельске нашли похитителя велосипеда

Новое ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Каргопольском районе

Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкам

В принципиальном соперничестве «Воднику» не удалось добыть очков

В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболу

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»

В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу

В Северном морском музее появился новый экспонат

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru