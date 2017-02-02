Новости дня

В Новодвинске мужчина погиб под колесами КАМАЗа

В Архангельской области произошло три пожара

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев

В Архангельске нашли похитителя велосипеда

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 12 февраля, 14:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/11/49081.html

Общество

«Полярный десант» высадится в глубинках Поморья

«Полярный десант» высадится в глубинках Поморья
Шестьдесят мальчишек и девчонок сменили привычные всем летние бойцовки на теплые куртки и отправились покорять отдаленные населенные пункты Приморского, Онежского, Устьянского и Вилегодского районов. Все они – участники патриотической акции «Полярный десант», которая уже в четвертый раз проводится в Архангельской области.

Акция проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году она посвящена празднованию 80-летия Архангельской области.
За десять дней участники акции посетят более 30 населенных пунктов. В программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей. Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также составление реестра памятников и воинских захоронений.

Торжественная церемония открытия акции состоялась 10 февраля на площади у главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил:

«С каждым годом участников «Полярного десанта» становится больше. Вместе с этим развивается и сама акция. Так, в этом году она пополнилась новыми направлениями и задачами. Расширяется и география участников акции. К архангельским студентам присоединились ребята из Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. Помощь, оказанная в рамках акции совершенно бесплатная».

«Место памяти» и «Волонтеры просвещения»

В рамках «Полярного десанта» продолжатся реализация проекта под названием «Место памяти», разработанного Российским военно-историческим обществом. Суть проекта в том, что, находясь в муниципальном образовании, добровольцы осматривают памятники, мемориалы, воинские захоронения, описывают их состояние, фотографируют и фиксируют геолокацию. По возвращению данные передаются в региональный центр патриотического воспитания для размещения полученной информации на специальном сайте. Этой работой на протяжении уже трех лет занимается комиссар поискового отряда «Вихрь», участница акции Антонина Кожевникова.
««Участие в акции принимаю третий год подряд. В рамках акции мы не только составляем список памятников, но и очищаем их от снега, приводим в порядок. У нас есть список памятников, расположенных в том или ином населенном пункте. После возвращения в Архангельск, полученные данные передаем в центр «Патриот». Обычно в списках числится 12-13памятников, но местные жители показывают и другие воинские захоронения, которые мы тоже наносим на карту», - поделилась своими впечатлениями Антонина Кожевникова.

Одним из нововведений этого года можно назвать проект «Волонтеры просвещения», который представляет серию лекций про Архангельскую область. Именно он направлен на информирование населения об истории родного края.

Добровольцы вернуться в Архангельск 20 февраля и свой профессиональный праздник – День российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, ребята встретят в работе.

Добавим, что с 2014 года «Полярный десант» охватил более 13 муниципальных образований Архангельской области. Цель акции – патриотическое воспитание молодежи на примере корпоративных ценностей движения российских студенческих отрядов. Организаторами  акции выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области», Архангельское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области, - сообщает управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Вчера 12:36

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Давид ПашаевСегодня 10:10
1 комментарий

Игорь Годзиш о виноватых за плохую уборку снега: я не хочу проливать кровьПозавчера 17:43
19 комментариев

Мало рожают, разводятся и уезжают: демографический портрет ПоморьяПозавчера 12:35
9 комментариев

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина БажановаПозавчера 11:59
5 комментариев

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жильеПозавчера 10:19

Реклама
Общество

80 лучших людей Архангельской области: Давид ПашаевСегодня 10:10
1 комментарий

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"Вчера 10:02

11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снегВчера 09:52

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинецПозавчера 17:52

Игорь Годзиш о виноватых за плохую уборку снега: я не хочу проливать кровьПозавчера 17:43
19 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"

11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снег

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинец

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

В Новодвинске мужчина погиб под колесами КАМАЗа

В Архангельской области произошло три пожара

В Архангельске нашли похитителя велосипеда

Новое ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Каргопольском районе

Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкам

В принципиальном соперничестве «Воднику» не удалось добыть очков

В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболу

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»

В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу

В Северном морском музее появился новый экспонат

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru