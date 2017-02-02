«Полярный десант» высадится в глубинках Поморья

Шестьдесят мальчишек и девчонок сменили привычные всем летние бойцовки на теплые куртки и отправились покорять отдаленные населенные пункты Приморского, Онежского, Устьянского и Вилегодского районов. Все они – участники патриотической акции «Полярный десант», которая уже в четвертый раз проводится в Архангельской области.

Акция проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году она посвящена празднованию 80-летия Архангельской области.

За десять дней участники акции посетят более 30 населенных пунктов. В программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей. Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также составление реестра памятников и воинских захоронений.

Торжественная церемония открытия акции состоялась 10 февраля на площади у главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил:

«С каждым годом участников «Полярного десанта» становится больше. Вместе с этим развивается и сама акция. Так, в этом году она пополнилась новыми направлениями и задачами. Расширяется и география участников акции. К архангельским студентам присоединились ребята из Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. Помощь, оказанная в рамках акции совершенно бесплатная».

«Место памяти» и «Волонтеры просвещения»

В рамках «Полярного десанта» продолжатся реализация проекта под названием «Место памяти», разработанного Российским военно-историческим обществом. Суть проекта в том, что, находясь в муниципальном образовании, добровольцы осматривают памятники, мемориалы, воинские захоронения, описывают их состояние, фотографируют и фиксируют геолокацию. По возвращению данные передаются в региональный центр патриотического воспитания для размещения полученной информации на специальном сайте. Этой работой на протяжении уже трех лет занимается комиссар поискового отряда «Вихрь», участница акции Антонина Кожевникова.

««Участие в акции принимаю третий год подряд. В рамках акции мы не только составляем список памятников, но и очищаем их от снега, приводим в порядок. У нас есть список памятников, расположенных в том или ином населенном пункте. После возвращения в Архангельск, полученные данные передаем в центр «Патриот». Обычно в списках числится 12-13памятников, но местные жители показывают и другие воинские захоронения, которые мы тоже наносим на карту», - поделилась своими впечатлениями Антонина Кожевникова.

Одним из нововведений этого года можно назвать проект «Волонтеры просвещения», который представляет серию лекций про Архангельскую область. Именно он направлен на информирование населения об истории родного края.

Добровольцы вернуться в Архангельск 20 февраля и свой профессиональный праздник – День российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, ребята встретят в работе.

Добавим, что с 2014 года «Полярный десант» охватил более 13 муниципальных образований Архангельской области. Цель акции – патриотическое воспитание молодежи на примере корпоративных ценностей движения российских студенческих отрядов. Организаторами акции выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области», Архангельское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области, - сообщает управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.