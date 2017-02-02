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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/11/49079.html

Общество

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"

В Архангельске подвели итоги конкурса "Я исследователь"
Фото Надежды Лебедевой
Накануне в областном центре подвели итоги XII городского конкурса проектов младших школьников «Я – исследователь». В этом году его главной темой стало 75-летие прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». В финале свои исследовательские работы представили 18 ребят. Перед этим они прошли отбор на школьном и окружном этапах.

В ходе работы над проектами юные исследователи создали целую серию практических пособий, по которым можно наглядно изучать историю Дервиша.   Это квест-прогулка по Набережной Северной Двины от памятника Соловецким юнгам до Северного морского музея, виртуальная экскурсия, путеводитель и настольная игра на тему Полярных конвоев, макет узкоколейной железной дороги, которую зимой в годы войны прокладывали прямо по льду, чтобы связать правый и левый берег реки.

1 место в конкурсе «Я – исследователь» в этом году занял ученик  3 «Б» класса школы № 45 Савва Мухин с работой «Забытый сын «Дервиша». Он изучил историю маленького чернокожего жителя Бакарицы Толика Бовыкина. Это сын одного из участников Северных конвоев. Он стал известным на всю страну, снявшись в 1953 году в фильме «Максимка» по «Морским рассказам» Константина Станюковича. «Мы с Толиком, каким он предстаёт перед нами в фильме, ровесники. И ему, и мне – 9 лет, – рассказал Савва. – Мне очень понравился фильм «Максимка». Он о том, что русские своих в беде не бросают». 

Приз зрительских симпатий достался  третьекласснику из гимназии № 6 Льву Шпанову за квест-прогулку «Дервиш в Архангельске». А приз детского жюри – представительнице школы № 25 Ксении Бусыгиной за виртуальную экскурсию «Дервиш – первый союзный конвой».

В конкурсе «Я – исследователь» традиционно участвуют ученики 3-4 классов, однако в этом году на конкурс поступила достойная работа второклассника из школы № 11 Никиты Лебедева «Мой прадед – участник Северных конвоев». Она была представлена вниманию жюри во внеконкурсной программе. «Темой Северных конвоев я заинтересовался в  августе прошлого года, когда в России отмечали 75-летие прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», – вспоминает Никита. – Мы с мамой ходили на Набережную Северной Двины, смотрели на парад кораблей, разглядывали боевое оружие и старые фотографии. А когда пришли домой, бабушка рассказала мне, что её отец, мой прадед, Александр Васильевич Калинин, тоже участвовал в полярных конвоях, всю войну он перевозил военные грузы по Белому, Баренцевому и Карскому морям, участвовал в спасении разбитого немцами конвоя PQ-17». Никита с папой создали из картона модель парохода «Рошаль» в память о своём прадеде и обо всех участниках полярных конвоев.

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