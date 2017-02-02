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11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снег
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Суббота, 11 февраля, 18:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/11/49078.html
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11 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снег
© Pressfoto / AlisLuch
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный 6-11 м/с, на востоке области порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°, при прояснениях до -10°, - сообщает Северное УГМС.
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