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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/10/49076.html

Общество

Игорь Годзиш о виноватых за уборку снега: я не хочу проливать кровь

Игорь Годзиш о виноватых за уборку снега: я не хочу проливать кровь
фото Ивана Малыгина
Глава Архангельска Игорь Годзиш сегодня провел пресс-конференцию. Но это было не совсем обычное мероприятие - о встрече попросили сами журналисты, которые были очень возмущены ситуацией с уборкой Архангельска от снега. Напомним, во второй половине января город был буквально взят в "снежный плен".

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Викторович заявил, что денег на уборку города от снега катастрофически не хватает. Те 800 миллионов, о которых ранее сообщалось, предусматривались на весь год. А в будущем году ситуация может быть еще хуже и денег еще меньше. Также глава не смог растолковать представителям СМИ, как сделать так, чтобы силы муниципалитета, управляющих компаний и граждан были объединены. Каких-то четких механизмов пока нет. Но город при этом активно работает с собственниками зданий и торговых центров по организации уборки территорий. 

ИА "Двина-Информ" задала вопрос о наличии в Архангельске дворников, отмечая, что в последнее время представителей этой важной и древней профессии что-то не видать. Игорь Годзиш снова посетовал на нехватку средств. "Сегодня некоторые жильцы платят за содержание дворников по 30 рублей, а другие по 7-9. И естественно, там, где платят 30 рублей, дворники работают. Там же, где платят гораздо меньше, их не найти. Никто не хочет работать за копейки. Да, это очень острая проблема для Архангельска". 

Глава города ответил и на вопрос, почему в самый разгар снегопадов он был в Москве на съезде "Единой России". "Я пытался отвертеться от этого, но мое присутствие на съезде было обязательным", - резюмировал Годзиш. По поводу наказания провинившихся, подчеркнул: "Я не хочу проливать кровь. Сейчас мы анализируем работу всех служб и обязательно сделаем выводы".

Ранее ИА "Двина-Информ" провела опрос читателей на тему уборки города от снега. Большинство - 52 % проголосовавших считают, что это сфера ответственности городской власти. 

Алексей Морозов, Сегодня 17:43

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Комментарии
гость, сегодня 18:17

врет и не краснеет

12, сегодня 18:25

В Архангельске нет власти. Анархия

помор, сегодня 18:29

Необходимо строже спрашивать с глав администраций округов за организацию и контроль по уборке снега.И строже спрашивать за уборку прилегающих территорий к торговым центрам,магазинам и предприятиям.Обязать их нетолько очищять территории но и вывозить снег
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