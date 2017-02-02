В новом году охотники Архангельской области убили 81 волка

Наиболее успешно добывают хищников охотники Вельского, Виноградовского, Приморского и Пинежского районов.

Всего за охотничий сезон 2015–2016 годов в Архангельской области было добыто более 350 особей хищников, а с начала 2017 года — уже 81, в том числе три — в лесах под Северодвинском. Активная добыча серых хищников связана с денежным вознаграждением, которое получают охотники за каждого убитого зверя.

В этом году губернатор Игорь Орлов дал поручение правительству региона выделить один миллион рублей на выплату вознаграждений охотникам за волков, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.