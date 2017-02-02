В Архангельске продолжают убирать и вывозить снег

Специалисты администраций округов в ежедневном режиме мониторят ситуацию, вопрос зимнего содержания территорий около торговых центров не снимается с контроля.

Так, в округе Майская горка, по словам его главы Александра Феклистов, в целом ситуация с содержанием территории у торговых центров и магазинов не вызывает особых нареканий. Всегда чисто и прибрано на большой парковочной зоне у ТЦ «Макси», на стоянке у развлекательного комплекса «МЗЗ», поддерживается порядок у автосалонов «Ниссан», «Форд», магазина «Ильма».

А вот с торговой сетью «Магнит» не все так однозначно: если у магазина на проспекте Московский территория почищена и снег вывезен, то парковка «Магнита» на улице Галушина в порядок не приведена. Пересмотреть свою позицию по этому вопросу нужно и группе компаний «Панорама Ритейл», в первоочередном порядке обратив внимание на приведение в порядок территории у магазина «Дисма» на ул. Дачная, 51.

Достаточно благополучно складывается ситуация и в округе Варавино-Фактория. Как сообщил и.о. главы администрации округа Сергей Богомолов, руководители торговых сетей и магазинов на просьбы округа реагируют, все выявленные недочеты в уборке устраняются оперативно, - сообщает пресс-служба городской администрации.