Мало рожают, разводятся и уезжают: демографический портрет Поморья

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/10/49068.html

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Архангельсктат подвел итоги 2016 года. И вновь тревожные цифры: миграция населения растет, а рождаемость падает. В Архангельске в кулуарах говорят, что нас может ждать демографическая дыра, почти как в 90-е годы.

Для начала цифры: В 2016 году в Архангельской области продолжилось сокращение численности населения. По предварительной оценке к началу 2017 года она не превысит 1166,2 тысяч  человек, что на 7,9 тысяч (0,7%) меньше, чем на 1 января 2016 года.

На сокращение численности главным образом влияет продолжающийся миграционный отток северян за пределы региона – 81% общей убыли. В результате миграции за 2016 год регион потерял 6,4 тыс. человек, т.е. в область приехали 17,4 тысяч человек, а уехали за ее пределы 23,8 тысяч (за 2015 год соответственно 15,9 и 23,9 тысяч человек).

Как правило, из Архангельска уезжают в крупные города – Москву, Санкт-Петербург, стали популярными Калининград и Ярославль. Основа миграционного оттока – молодежь в возрасте 18-25 лет. Но растет количество взрослого населения, уезжающего за пределы региона. Как правило, это те, кто заработал здесь пенсию.

Социолог Александр Назаренко так комментирует данные Архангельскстата: «Представленные данные свидетельствуют о том, что негативная тенденция по демографической ситуации в регионе продолжает сохраняться. Относительный оптимизм был бы в случае снижения ее интенсивности, но и этого не происходит. Каждый год мы теряем 6-7 тысяч человек. Вопрос можно поставить о человеческом капитале уехавших. Считается, что чем выше уровень образования и культуры человека, тем выше вероятность того, что он уедет в то место, где эти возможности реализуются в полной мере. Я несколько скептичен в этом отношении. Мой прогноз на ближайшие два года - в силу амбивалентной ситуации на рынке труда крупных мегаполисов, что продиктовано экономическими обстоятельствами, часть квалифицированных выходцев из Архангельской области будет возвращаться обратно. Поэтому я склонен к сдержанному оптимизму насчет человеческого потенциала, приезжающих в регион «старых-новых» мигрантов»

Рожать в Архангельской области тоже стали меньше. По данным статистики, за 2016 год в области родилось 14,2 тысяч человек, на 0,4 тысяч малышей меньше, чем в 2015 году. Общий коэффициент рождаемости снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 12,2 рождений на тысячу населения. По этому поводу эксперты говорят, что причиной снижения рождаемости является сокращение денежных доходов населения, квартирный вопрос и не прочность браков.

Кстати, о браках. За 2016 год органами ЗАГС Архангельской области были зарегистрированы 7,3 тысяч браков и 5 тысяч разводов. По сравнению с 2015 годом сократилось как число браков (на 18,9%), так и число разводов (на 2,2%). В расчете на каждую тысячу вновь созданных супружеских пар в области пришлось 685 распавшихся (за 2015 год – 568).

Из всей этой статистики получается, что люди в Архангельской области предпочитают не жениться или быстро разводиться после свадьбы, меньше рожать и уезжать. Конечно, повода для паники пока нет. Демографы отмечают, что в сравнении с тяжелыми 90-ми годами сегодня ситуация гораздо лучше, но опасения остаются. Бьют тревогу и областные власти: ведь снижение числа населения портит общую картину региона. Правда, пока какой-то внятной стратегии или программы по решению демографической проблемы не обнародовано. 

Алексей Морозов, Сегодня 12:35

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Комментарии
Где, сегодня 13:05

статистика конкретно по Архангельску?

Гдю, сегодня 13:08

Про Архангельск в статье речь не идет, речь идет об области

Гдю-где, сегодня 14:56

Цитата: "Как правило, из Архангельска уезжают в крупные города..."

И кстати, сегодня 14:57

а как дела в самом лучшем городе области?

МЧ, сегодня 16:52

А сколько людей уехали из области, а зарегистрированы в Архангельске, Северодвинске ит.д. У меня таких 6 человек на счету.

МЧу, сегодня 17:00

нарушают законодательство. Ваш долг - сообщить в миграционную службу.
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