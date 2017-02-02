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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/10/49067.html

Общество

Арктический плавучий университет в этом году отправится к Земле Франца-Иосифа

Арктический плавучий университет в этом году отправится к Земле Франца-Иосифа
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Визитная карточка научной деятельности САФУ – «Арктический плавучий университет» представляет Архангельскую область в федеральном плане мероприятий Года экологии.

«Арктический плавучий университет» появился в 2012 году и за пять лет своего существования стал визитной карточкой не только Архангельской области, но и России в Арктике. Первый рейс собрал на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» представителей шести организаций-партнеров, а в 2015-м их было уже 23.
Из года в год усиливается важная тенденция: если изначально это был преимущественно образовательный проект, то сейчас акцент делается на научной составляющей. Ведется много разносторонних исследований и даже сделаны научные открытия, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2017 году планируется один рейс «Плавучего университета», продлится он 20 дней. Точно известно, что будет побит рекорд по количеству иностранных участников: на сегодня заявился уже 21 представитель Швейцарии.

– В этом году мы решили сосредоточиться на территориях, интересных с точки зрения как фундаментальной науки, так и прикладного использования, – рассказал директор Арктического центра стратегических исследований САФУ, руководитель проекта «Плавучий университет» Константин Зайков. – Нынешним летом отправимся на Землю Франца-Иосифа. На следующий год, возможно, возобновим работы на Новой Земле либо будем работать на архипелаге Северная Земля. Стержнем экспедиции станут научные программы.

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