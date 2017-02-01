Ветер северо-западный и северный 8-13 м/с. Температура ночью -1,-6°, днем +1,-4°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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Пятница, 10 февраля, 09:07
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/10/49057.html
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10 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт мокрый снег
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный и северный 8-13 м/с. Температура ночью -1,-6°, днем +1,-4°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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