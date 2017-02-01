Новости дня

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

Дом молодежи запускает серию волонтерских акций «Доброе дело»

Мобильная версия 16+

Четверг, 9 февраля, 21:46

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/09/49053.html

Общество

Дом молодежи запускает серию волонтерских акций «Доброе дело»

Дом молодежи запускает серию волонтерских акций «Доброе дело»
Фото предоставила Анна Резвая
Областной Дом молодежи продолжает серию волонтерских акций под общим названием «Доброе дело». Так, на днях архангельские волонтеры вышли на улицы города, чтобы покормить птиц. В основе акции идея развития у молодежи любви к окружающему миру, желания заботиться о том, кто рядом. Тематика акций будет меняться.

«Разработка и проведение различных акций для нас дело не новое. Например, на протяжении всего прошлого года мы начали и теперь успешно продолжаем акцию «Молодежь за здоровый образ жизни»,- рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организационно-массовой работы ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» Александра Иванова. – Безусловно, тематика акций будет меняться. Неизменным останется ее цель. Ведь любовь и заботу можно и нужно проявлять не только к людям, но и к родному городу, природе, животным.

Серия волонтерских акций «Доброе дело» будет рекомендована к проведению в муниципальных образованиях Архангельской области.

Добавим, что стать волонтером Дома молодежи может любой желающий. Для этого необходимо в рабочее время подойти по адресу: ул.Шубина, 9, кабинет №204 и заполнить заявку. Кроме этого, заявку можно отправить по электронной почте aleksandra.i@dommol29.ru.   

Всего областной Дом молодежи насчитывает более 180 добровольцев только в Архангельске.

Сегодня 15:33

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеровСегодня 12:20

80 лучших людей Архангельской области: Борис ПоповСегодня 10:36
5 комментариев

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочноВчера 15:03
2 комментария

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному судуВчера 13:51

Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в АрхангельскеВчера 11:55
8 комментариев

Реклама
Общество

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные выводу советских войск из АфганистанаСегодня 13:44

Талантливой молодёжи Новодвинска вручили именные стипендииСегодня 13:11

В Северодвинске сотрудники социальных учреждений обсудили работу с социально неблагополучными семьямиСегодня 11:44

В Архангельске прошли необычные уроки по здоровому образу жизниСегодня 11:03

80 лучших людей Архангельской области: Борис ПоповСегодня 10:36
5 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана

Талантливой молодёжи Новодвинска вручили именные стипендии

В Северодвинске сотрудники социальных учреждений обсудили работу с социально неблагополучными семьями

В Архангельске прошли необычные уроки по здоровому образу жизни

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

В Архангельске оглашён приговор токсикоману, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку

В Котласском районе мужчина получил травмы в результате ДТП

В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеров

Житель Котласа работал водителем в больнице по подложному документу

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

«Водник-2» одержал две победы на своем льду

Янис Бефус вошел в число лучших игроков чемпионата мира

“Севмаш” – главный претендент на титул сильнейшей команды Поморья по русскому хоккею

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"

Северный хор приглашает на Масленичную программу

В Северодвинске пройдёт выставка, посвященная 180-летию со дня гибели Пушкина

В День всех влюбленных в Поморской филармонии пройдёт концерт "Восторг любви"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru