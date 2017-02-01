В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана © Pressfoto / ypv 15 февраля исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В связи с этим в Архангельске состоятся мероприятия: 15 февраля в 10 часов на мемориале «Площадь Памяти» (территория Вологодского кладбища) - митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 17 февраля в 16 часов в Центре «Патриот» пройдет концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы города Архангельска. Вход свободный. Кроме этого, в фойе Центра «Патриот» будут организованы: с 14 по 17 февраля - передвижная фотовыставка «ДОЛГ» (фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий и АРОБО «Долг»); 17 февраля с 15 часов – выставка «Оружие Победы», подготовленная при поддержке ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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