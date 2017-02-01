В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана

В связи с этим в Архангельске состоятся мероприятия:
15 февраля в 10 часов на мемориале «Площадь Памяти» (территория Вологодского кладбища) - митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
17 февраля в 16 часов в Центре «Патриот» пройдет концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы города Архангельска. Вход свободный.
Кроме этого, в фойе Центра «Патриот» будут организованы:
с 14 по 17 февраля - передвижная фотовыставка «ДОЛГ» (фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий и АРОБО «Долг»);
17 февраля с 15 часов – выставка «Оружие Победы», подготовленная при поддержке ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.