Талантливой молодёжи Новодвинска вручили именные стипендии

8 февраля глава Новодвинска Сергей Андреев в своем кабинете принимал талантливую молодежь. Семь юношей и девушек получили именные стипендии.

Все они являются студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. На торжественном мероприятии присутствовали вице-мэр по социальной политике Ольга Бечина и начальник отдела по делам молодёжи, спорта и туризма Наталья Каменских.

Среди награждаемых именными стипендиями представители Архангельского педколледжа Анна Пескова, Новодвинского индустриального техникума Анастасия Фимичева, студенты СГМУ Дмитрий Волков и Дарья Пономарева, САФУ - Александра Дроздова, Дмитрий Солнышков и Татьяна Журавлева.

Основаниями для выдвижения соискателей на получение именной стипендии является достижение отличных результатов в освоении образовательных программ и участие в конкурсных мероприятиях, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.