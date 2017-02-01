В Северодвинске сотрудники социальных учреждений обсудили работу с социально неблагополучными семьями

Консультант отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Ирина Бобровская представила анализ типичных ошибок, выявляемых при межведомственных проверках специализированных учреждений. Она нацелила присутствующих чётко соблюдать сроки, обращать внимание на детальное изучение ситуации в семьях, строго вести документацию.

Специалисты центра «Солнышко», обладая завидным багажом практического опыта, приготовили для гостей в подарок методичку, которая детально описывает работу с семьей, находящейся в социально опасном положении. Заведующая отделением профилактики «Солнышко» Юлия Мясникова рассказала об опыте взаимодействия с учреждениями в Северодвинске.

Вторая часть семинара вызвала особый интерес у участников. Ролевая игра «Выход в семью» и психологическая игра «Дрессировщик» позволили специалистам взглянуть по-новому на свою работу. Завершающим аккордом стала игра-викторина «Буква закона» на знание законодательства Архангельской области в сфере профилактики. Надо отметить, что все участники семинара быстро и верно ответили на вопросы.

Директор центра «Солнышко» Сергей Шувалов, рассказывая о дальнейших планах, предложил всем участникам продолжить профессиональное общение, пригласив на следующий семинар, пообещал, что это мероприятие будет также интересно и полезно для специалистов, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.