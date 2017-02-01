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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/09/49044.html

Общество

В Архангельске прошли необычные уроки по здоровому образу жизни

В Архангельске прошли необычные уроки по здоровому образу жизни
Фото Архангельского центра медицинской профилактики
3 февраля в средней школе №10 г Архангельска прошли необычные уроки в двух седьмых классах «Здоровый стиль»».

Классы «Здоровый стиль», которые организовал и курирует Архангельский центр медицинской профилактики, существуют в средних школах Архангельска и области несколько лет. Главная задача специалистов центра – привить учащимся «вкус» к здоровому образу жизни, иммунитет к социально-опасным явлениям, таким как наркомания, алкоголизм, и вредным привычкам.

В средней школе №10 среди классов «Здоровый стиль» особенно выделяются своей активной позицией в борьбе за ЗОЖ семиклассники. Именно они в этом году апробируют интересную форму работы, задуманную организатором этих классов Ириной Ивановой, начальником отдела Архангельского центра медицинской профилактики. Они будут не только получать знания о правильном рациональном питании, но и делиться ими со своими сверстниками – учащимися пятых, шестых, седьмых классов - по принципу «равный обучает равного».

«Сегодня проблема детского ожирения и питания школьников стоит особенно остро. Всем известно, что рациональное питание повышает резервы организма, становится залогом успешной учебы и успеваемости, а в будущем - это основа здоровья взрослого человека. Поэтому очень важно дать азы правильного питания еще в школе, - говорит она. - Мы разработали урок «Питание – основа человека», который сначала освоят семиклассники. Из них группа активистов пойдет к сверстникам с практическим занятием «Мозаика здоровья». Ребята должны будут научить их составлять «Мозаику здоровья», в которой каждый элемент (витамин, продукт питания, микроэлемент и так далее) является незаменимой основой здорового зрения, крепких зубов и костей, хорошей памяти, иммунитета и стрессоустойчивости, а в целом – всего здоровья человека».

Вместе с «Мозаикой здоровья» учащиеся получат знания о важной роли каждого из витаминов и микроэлементов, о том, почему вредно избыточное потребление сладостей и жирной пищи, чем вреден фаст фуда, - сообщает архангельский центр медицинской профилактики.

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