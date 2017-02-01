Температура -4,+1°, ночью в южных районах -5,-10°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 9 февраля, 21:46
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/09/49038.html
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9 февраля в Архангельской области в большинстве районов пройдёт снег
© Pressfoto / Mikko
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег. Местами гололед. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Температура -4,+1°, ночью в южных районах -5,-10°, - сообщает Северное УГМС.
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