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Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/08/49034.html

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Общество

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно
Депутат Госдумы РФ от Архангельской области Дмитрий Юрков заявил, что всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно. Тем самым он поддержал российского премьера Дмитрия Медведева, который ранее высказал эту идею.

«Эта тема давно обсуждалась, в том числе и в рамках региональной недели ко мне обращались жители Архангельской области с вопросом на эту тему. Надеюсь, что законопроект во втором чтении будет рассмотрен», - подчеркнул Юрков.

По действующему законодательству бесплатная приватизация распространяется до марта 2017 года.

Стоит отметить, что бесплатная приватизация ежегодно продлевается – все началось еще в 2010 году. Причина для «бессрочности», по мнению экспертов рынка ЖКХ, связана с нерешенной проблемой ветхого и аварийного жилья. Для примера можно взять Архангельск, где добрую часть жилфонда составляют деревяшки 30-60-х годов постройки прошлого века. Живущие в них горожане не торопятся становиться владельцами этой «ветхости».

Пенсионерка Ирина Михайловна из Архангельска принципиально не собирается приватизировать свою двушку в деревянном доме на Сульфате. «В моей квартире прописана дочь, она имеет все права, если со мной что-то случится. А приватизировать не хочу, потому что это забирает у меня право претендовать на маневренный фонд в случае схождения дома со свай или чего-то подобного. Кроме того, я не плачу за капитальный ремонт, потому что собственником является мэрия. Приватизировать надо хорошее жилье, а не наши хибары. Такое чувство, что власть хочет спихнуть на нас ответственность, продлевая бесплатную приватизацию. Мол, вы собственники, вот и решайте все сами».

В прошлом году Федеральное собрание также продлевало бесплатную приватизацию на год, до 1 марта 2017 года. Новое изменение сроков приватизации было связано с тем, что «в очередях на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч граждан, значительное количество людей проживает в ветхих и аварийных домах, в общежитиях, служебных помещениях, приватизировать которые нельзя. Кроме того, учитывается, что жители Крыма и Севастополя еще не успели воспользоваться правом бесплатной приватизации своего жилья, а это порядка 300 тысяч граждан». Похоже, за год эти вопросы не были урегулированы, поэтому решено продлить бесплатную приватизацию до бесконечности.

Архангельский эксперт в сфере недвижимости и ЖКХ Оксана Булыгина видит в бессрочном продлении бесплатной приватизации свои «подводные камни»: «На мой взгляд, ограничительные рамки для приватизации устанавливали для того, чтоб подогреть интерес населения, чтоб люди скорее становились собственниками квадратных метров. Не безосновательны разговоры, что собственники квартир будут платить за содержание и владение своими квадратными метрами в разы больше, чем проживающие в муниципальном жилье. У государства цель понятна - получать доход от собственников жилья, а не тратиться на содержание муниципальных квартир.

Но ведь и плюсов от того, что ты являешься собственником квартиры много. Прав больше: можешь в аренду сдавать, продать, подарить, завещать. Перепланировку по документам проще делать. За долги по коммуналке жильца труднее выселить. Берете кредит - квартиру в залог можно указать.

Жильцам коммуналок и ветхих домов не советую приватизировать квадратные метры. При расселении из муниципального жилья, площадь на каждого человека в разы больше, чем у собственника. И много прецедентов, когда люди не разобравшись и поддавшись всеобщей панике приватизировали "деревяшку", а потом, все выяснив, делали "обратно". Так тоже можно. Но вот второй раз войти одну воду нельзя, снова приватизировать что-либо этот человек не сможет».

Короче говоря, бесплатно стать собственником квадратных метров теперь можно без особой спешки, сроки никто не ставит. Другой вопрос, решит ли это проблему расселения ветхого и аварийного жилья?

Алексей Морозов, Сегодня 15:03

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Комментарии
12, сегодня 17:47

вынуждают становится хозяевами ветхих хибар

Юра, сегодня 17:58

Алексей, серьезную тему Вы затронули.Государство снова в роли джокера,получается
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