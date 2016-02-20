Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно

«Эта тема давно обсуждалась, в том числе и в рамках региональной недели ко мне обращались жители Архангельской области с вопросом на эту тему. Надеюсь, что законопроект во втором чтении будет рассмотрен», - подчеркнул Юрков.
По действующему законодательству бесплатная приватизация распространяется до марта 2017 года.
Стоит отметить, что бесплатная приватизация ежегодно продлевается – все началось еще в 2010 году. Причина для «бессрочности», по мнению экспертов рынка ЖКХ, связана с нерешенной проблемой ветхого и аварийного жилья. Для примера можно взять Архангельск, где добрую часть жилфонда составляют деревяшки 30-60-х годов постройки прошлого века. Живущие в них горожане не торопятся становиться владельцами этой «ветхости».
Пенсионерка Ирина Михайловна из Архангельска принципиально не собирается приватизировать свою двушку в деревянном доме на Сульфате. «В моей квартире прописана дочь, она имеет все права, если со мной что-то случится. А приватизировать не хочу, потому что это забирает у меня право претендовать на маневренный фонд в случае схождения дома со свай или чего-то подобного. Кроме того, я не плачу за капитальный ремонт, потому что собственником является мэрия. Приватизировать надо хорошее жилье, а не наши хибары. Такое чувство, что власть хочет спихнуть на нас ответственность, продлевая бесплатную приватизацию. Мол, вы собственники, вот и решайте все сами».
В прошлом году Федеральное собрание также продлевало бесплатную приватизацию на год, до 1 марта 2017 года. Новое изменение сроков приватизации было связано с тем, что «в очередях на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч граждан, значительное количество людей проживает в ветхих и аварийных домах, в общежитиях, служебных помещениях, приватизировать которые нельзя. Кроме того, учитывается, что жители Крыма и Севастополя еще не успели воспользоваться правом бесплатной приватизации своего жилья, а это порядка 300 тысяч граждан». Похоже, за год эти вопросы не были урегулированы, поэтому решено продлить бесплатную приватизацию до бесконечности.
Архангельский эксперт в сфере недвижимости и ЖКХ Оксана Булыгина видит в бессрочном продлении бесплатной приватизации свои «подводные камни»: «На мой взгляд, ограничительные рамки для приватизации устанавливали для того, чтоб подогреть интерес населения, чтоб люди скорее становились собственниками квадратных метров. Не безосновательны разговоры, что собственники квартир будут платить за содержание и владение своими квадратными метрами в разы больше, чем проживающие в муниципальном жилье. У государства цель понятна - получать доход от собственников жилья, а не тратиться на содержание муниципальных квартир.
Но ведь и плюсов от того, что ты являешься собственником квартиры много. Прав больше: можешь в аренду сдавать, продать, подарить, завещать. Перепланировку по документам проще делать. За долги по коммуналке жильца труднее выселить. Берете кредит - квартиру в залог можно указать.
Жильцам коммуналок и ветхих домов не советую приватизировать квадратные метры. При расселении из муниципального жилья, площадь на каждого человека в разы больше, чем у собственника. И много прецедентов, когда люди не разобравшись и поддавшись всеобщей панике приватизировали "деревяшку", а потом, все выяснив, делали "обратно". Так тоже можно. Но вот второй раз войти одну воду нельзя, снова приватизировать что-либо этот человек не сможет».
Короче говоря, бесплатно стать собственником квадратных метров теперь можно без особой спешки, сроки никто не ставит. Другой вопрос, решит ли это проблему расселения ветхого и аварийного жилья?
вынуждают становится хозяевами ветхих хибар
Алексей, серьезную тему Вы затронули.Государство снова в роли джокера,получается