В Архангельске проводится IX городской экологический фестиваль «ЭКОфест»

IX городской открытый экологический фестиваль «ЭКОфест», целью которого является формирование ответственного отношения молодежи Архангельска к окружающей среде через развитие молодежного творчества, проходит в 2017 году в рамках Года экологии в России.

В рамках фестиваля состоялся конкурс прикладного творчества «Новая жизнь старых вещей», в рамках которого учреждены две номинации: я «ЭКОporter» (создание оригинального костюма из нестандартных материалов - пакетов, обёрток, пластика, коробок, проволоки) и «ЭКОподарок» (работы, отражающие тематику фестиваля и выполненные из бросового материала - пробок, бутылок, дисков, пакетов).

В творческом конкурсе «Чистый взгляд» также две номинации: «ЭКОфото» (фотографии, отражающие личный взгляд конкурсанта на экологическую ситуацию в городе, области) и «ЭКОвидео» (социальные ролики на темы: «Архангельск ­ город, в котором живешь ты», «Мусор на улице начинается с мусора в голове», «Мы дышим одним воздухом»).

На конкурс поступило более 40 работ от учащихся колледжей и техникумов, молодежи - участников клубных формирований культурных центров города и учеников Соломбальской специальной (коррекционной) школы-интерната.

11 февраля в Культурном Центре «Соломбала-Арт» пройдет финал фестиваля. В его рамках состоятся:

- с 14 до 15 часов – выставка-показ работ, представленных на конкурс в номинациях «ЭКОподарок», «ЭКОфото», «ЭКОвидео», «ЭКОплакат», танцевально-интерактивная площадка для всех участников и гостей Фестиваля; беспроигрышная лотерея «ЭКОлот», проект Free Market «КЛАДОВКА»,

- с15 до 16 часов – конкурс прикладного творчества «Новая жизнь старых вещей» в номинации «ЭКОporter», торжественное награждение победителей конкурсов Фестиваля.

Закрытие фестиваля пройдет в форме молодежной танцевальной ЭКО–вечеринки, - сообщает пресс-служба городской администрации.