Новости дня

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

В Каргопольском районе злоумышленник ограбил продуктовый магазин

В Вельске оглашен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно

Мобильная версия 16+

Среда, 8 февраля, 22:44

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/08/49030.html

Общество

Осенью в армию призвали полторы тысячи молодых людей Поморья

Осенью в армию призвали полторы тысячи молодых людей Поморья
Итоги проведения призывной кампании в октябре – декабре 2016 года обсудили на заседании правительства региона.

Как доложил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский, на прохождение срочной службы в войска направлено около 1500 северян.

Лучшие результаты по подготовке молодых людей к военной службе и организации призывной кампании показали военные комиссариаты Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также Котласского, Вельского, Устьянского и Шенкурского районов.

Особое внимание сотрудники военных комиссариатов уделяют розыску уклонистов. Если в период осеннего призыва 2015 года было разыскано только 163 человека, то в прошлом году за этот же период – более 280. В отношении одного из них уже возбуждено уголовное дело, материалы ещё по двум – на рассмотрении следственных органов.
В числе положительных моментов Григорий Багинский отметил выполнение задания по подготовке специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России Архангельской области.

Кроме того, более 90 молодых северян в прошлом году были зачислены в вузы Минобороны и других силовых ведомств страны, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Сегодня 13:17

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочноСегодня 15:03
2 комментария

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному судуСегодня 13:51

Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в АрхангельскеСегодня 11:55
7 комментариев

Читатели "Двины-Информ": за уборку снега в Архангельске отвечают властиСегодня 10:16

В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движениеВчера 13:06

Реклама
Общество

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочноСегодня 15:03
2 комментария

В Архангельске проводится IX городской экологический фестиваль «ЭКОфест»Сегодня 13:34

Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в АрхангельскеСегодня 11:55
7 комментариев

Школьники города посмотрят фильм о военном АрхангельскеСегодня 10:48

Читатели "Двины-Информ": за уборку снега в Архангельске отвечают властиСегодня 10:16

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

Приватизация по-российски. Бесплатно и бессрочно

В Архангельске проводится IX городской экологический фестиваль «ЭКОфест»

Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в Архангельске

Школьники города посмотрят фильм о военном Архангельске

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

В Каргопольском районе злоумышленник ограбил продуктовый магазин

В Вельске оглашен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек

В Архангельске женщину спасли во время пожара в деревянном доме

В Северодвинске в ДТП пострадала молодая девушка

В Архангельске задержаны подозреваемые в серии ограблений пожилых людей

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

«Водник-2» одержал две победы на своем льду

Янис Бефус вошел в число лучших игроков чемпионата мира

“Севмаш” – главный претендент на титул сильнейшей команды Поморья по русскому хоккею

Теннисисты Поморья выявили сильнейших в парном разряде

В Северодвинске пройдёт выставка, посвященная 180-летию со дня гибели Пушкина

В День всех влюбленных в Поморской филармонии пройдёт концерт "Восторг любви"

В Архангельске пройдёт «Бал рабочей молодежи»

В столице Поморья прошел фестиваль песни «Россия, мы твои сыны!»

В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru