Осенью в армию призвали полторы тысячи молодых людей Поморья

Итоги проведения призывной кампании в октябре – декабре 2016 года обсудили на заседании правительства региона.

Как доложил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский, на прохождение срочной службы в войска направлено около 1500 северян.

Лучшие результаты по подготовке молодых людей к военной службе и организации призывной кампании показали военные комиссариаты Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также Котласского, Вельского, Устьянского и Шенкурского районов.

Особое внимание сотрудники военных комиссариатов уделяют розыску уклонистов. Если в период осеннего призыва 2015 года было разыскано только 163 человека, то в прошлом году за этот же период – более 280. В отношении одного из них уже возбуждено уголовное дело, материалы ещё по двум – на рассмотрении следственных органов.

В числе положительных моментов Григорий Багинский отметил выполнение задания по подготовке специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России Архангельской области.

Кроме того, более 90 молодых северян в прошлом году были зачислены в вузы Минобороны и других силовых ведомств страны, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.