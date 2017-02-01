Записки ворчуна. «Ведра на колесах» в Архангельске

По нашему граду архангельскому надо передвигаться по воздуху. Пешком нельзя, потому что слишком растянутый, от Фактории до Сульфата не дойдешь. На своем авто тоже не лучше – дороги плохие и пробки. Ездить приходится на грязных уродских автобусах марки «Паз», которые в Архангельске окрестили «ведра на колесах».

Из года в год стоимость проезда в ненавистных «пазиках» растет как на дрожжах. Владельцы этого «транспорта» объясняют нам, простым и недалеким людишкам, что тариф экономически не обоснован. Мол, невыгодно вас, смертных, возить за 21 рубль. Платите 30, а лучше 40. Горожане в свою очередь задают резонный вопрос – а как же сервис, Зин? Включенные на весь салон рации, орущий блатняк, мат водилы, ядреная вонь, грязь под ногами, хамство кондуктора, теснота, вечно не закрывающиеся двери. Я лично готов заплатить 30-40 рублей, если меня повезут в чистом приятном автобусе, где музыка звучит фоном, а разговаривают не на матах, а на хорошем русском языке Пушкина и Толстого. От такой поездки только приятность в душе образуется, а отнюдь не желание харкнуть вслед уходящему «скотовозу».

Но наши «горе-бизнесмены» о сервисе не думают, пипл итак схавает. Поднимем до 25, пообещаем в очередной раз губернатору улучшить сервис и забудем. В конце концов, кто проверит-то? А тому, кому надо в Маймаксу уехать, забьет и на блатняк и на тесноту и на хамство. В этой связи вспоминаются советские столовки, где ты чувствовал себя вошью, а остывшие котлеты с макаронами, недовольные рожи официантов и дефицит были нормой. Но ведь та экономика была плановой, не рыночной, у столовых по сути не было хозяина, вот и творили, что хотели. А у наших «ведер на колесах» есть как бы владельцы. Интересно, кто они? Что-то мало они себя являют городу и миру. Зато, наверняка, хорошую прибыль имеют. И ездят «по воздуху».

Судя по всему, не заинтересован в решении проблемы и муниципалитет. Автобусы большей вместимости и комфорта быстро исчезли. Стали разрабатывать какую-то программу логистики, чтобы выяснить рентабельность маршрутов и ухнули на это несколько бюджетных миллионов. По вечерам на окраины можно добраться только на такси. Про возрождение троллейбуса и трамвая вообще промолчим. Получается гордиев узел. И кто его разрубит?

А разрубает его простой архангельский люд, который потихоньку с нашего Севера сваливает. Наверное, и мне придется уезжать, больно страшно стало ездить по городу на «ведрах на колесах».