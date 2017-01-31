Школьники города посмотрят фильм о военном Архангельске

Документальная картина «Архангельск 1941-1945», снятая творческим объединением «Хорошие люди», вышла на DVD-дисках и рекомендована для просмотра школьникам региона. Первые экземпляры дисков вручили представителям городских школ во Дворце детского и юношеского творчества.

Фильм был создан в рамках проекта «Телевизионная Книга Памяти» и представляет собой наглядный видеоурок о событиях, которые происходили в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. При этом в картине есть масштабные сцены боев, снятые в жанре реконструкции, используется и компьютерная графика. Из фильма школьники узнают о работе военных госпиталей, союзных конвоях, которые доставляли в Архангельск вооружение и продовольствие. Ветераны делятся воспоминаниями о бомбежках и голоде в городе. Показана и история партизанского движения региона, и наступательная Петсамо-Киркенесская операция, в которой участвовала 12-я бригада морской пехоты Северного флота. Кроме того, впервые рассказана ранее засекреченная история о четырех контрразведчиках.

В церемонии вручения дисков после показа картины приняли участие министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Ольга Дулепова, автор фильма - журналист Александр Антонов. Первой получила диск школа № 82 - в ее стенах в годы войны располагался один из городских госпиталей, о котором рассказывается в картине. Также диски передали в школы №№ 3, 11, 17, 20, 26 и 36, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Просматривая это фильм, мы еще раз убеждаемся, что Архангельск тесно связан с историей Великой Отечественной войны. Наши отцы, деды и прадеды, бабушки и прабабушки ковали Победу, выдержали страшные годы войны, и город наш не зря носит почетное звание города воинской славы. Мы надеемся на то, что этот документальный фильм, основанный на реальных событиях, займет достойное место в школах города и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - отметила Ольга Дулепова.