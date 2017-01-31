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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/08/49022.html

Общество

Читатели "Двины-Информ": за уборку снега в Архангельске отвечают власти

Читатели "Двины-Информ": за уборку снега в Архангельске отвечают власти
"Двина-Информ" провела опрос среди пользователей и задала следующий вопрос: «В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?» 52 % проголосовавших выбрали вариант - городские власти.

На втором месте вариант "Нужна совместная работа властей, коммунальщиков и жителей" - 19, 61 %, на третьем месте комический ответ "Снег сам виноват, что не вовремя выпадает" - 17,65 %. За вариант "Управляющие компании" проголосовали 7,84 %, а за вариант "Сами жители" - всего 1,96 %.
Напомним, во второй половине января из-за обильных снегопадов была буквально парализована городская жизнь: особенно пострадали тротуары и дворы, которые оказались заваленными снегом. Архангелогородцы обвинили в этой беде городскую администрацию во главе с Игорем Годзишем. Чиновники в свою очередь заявили, что денег на вывоз снега в городском бюджете нет. На этой неделе по убедительной просьбе журналистов глава города намерен провести пресс-конференцию и разъяснить позицию муниципалитета по вопросу уборки и вывоза снега. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:16

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