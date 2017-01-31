В Кенозерском парке от браконьеров спасли 600 килограммов нерестовой наваги

Во время запрета на вылов наваги в Унской губе Белого моря инспекторы парка совместно с сотрудниками Лекшмозерского лесничества и сотрудниками пограничного управления ФСБ выпустили более четырех тысяч голов живой наваги из браконьерских сетей обратно в море.

Действующие Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна запрещают вести любой лов наваги в Унской губе и губе Ухта Белого моря в период, когда она идет на нерест. Это необходимая мера для сохранения популяции рыбы.

На этот период на территории парка «Онежское Поморье» было организовано круглосуточное, усиленное патрулирование всех районов Унской губы, обеспечено максимальное присутствие инспекторского состава.

Как сообщил Константин Кривополенов, начальник оперативной группы парка: «В результате проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий, составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Два протокола за незаконный лов рыбы, один за нахождение на месте лова с орудиями добычи, применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, и один протокол за нахождение с огнестрельным, гладкоствольным оружием в собранном, заряженном виде, без разрешительных документов. При осмотре обнаружено, что номера на ружье сбиты».

В ходе проводимых рейдов также были изъяты орудия совершения правонарушений – 28 сетных стационарных орудий лова, огнестрельное оружие с боеприпасами.

Из незаконно установленных орудий лова выпущено 602 килограмма нерестовой наваги. Предотвращенный ущерб составил 240 780 рублей, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.