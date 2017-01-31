Молодежь Архангельска напишет ветеранам «Письма Победы»

Архангельская область присоединилась к Всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала во всех регионах России в январе 2017 года. В нашем регионе старт акции будет дан 9 февраля в Архангельске на базе военно-патриотического клуба «Орден», который является зональным центром патриотического воспитания.

Организатором акции выступает региональный центр патриотического воспитания и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В рамках акции школьники и студенты на специальных бланках напишут «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Бумажные письма свернут в треугольники и передадут волонтерам, которые, в свою очередь, их обработают и подготовят для публикаций в социальных сетях, а также на официальном сайте центра «Патриот».

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх подчеркнул, что методические рекомендации по проведению акции будут переданы в муниципальные образования области.

«Подобные акции всегда находят отклик у молодежи Архангельской области. В прошлом году написанные письма были вручены ветеранам в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая», - отметил Евгений Корнюх.

Акция «Письмо Победы» проводится по всей стране в течение всего года. В прошлом году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.

Добавим, в Архангельске старт акции будет дан 9 февраля в 15 часов на базе военно-патриотического клуба «Орден», расположенного по адресу улица Кедрова, д. 34, к.2 (район 62-й школы), - сообщает пресс-служба центра "Патриот".