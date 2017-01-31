Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10°, в южных районах при прояснениях -15,-20°; днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 8 февраля, 11:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/08/49015.html
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8 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -6°
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег. Местами туман, гололед.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10°, в южных районах при прояснениях -15,-20°; днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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