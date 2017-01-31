Архангельск готовится к проведению торжеств в честь 75-летия Соловецкой школы юнг

Основные мероприятия пройдут в столице Поморья в день создания Соловецкой школы юнг – 25 мая и в День Военно-Морского флота – 30 июля.

- Главная задача, которая стоит перед нами – со всем уважением и благодарностью оказать почести ветеранам – участникам школ юнг, которых осталось с нами не так много, - отметила и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Ольга Дулепова.

– Кроме того, грядущие торжества – прекрасный повод еще раз протянуть ниточки связи между поколениями, показать нашим детям и молодежи все величие нашей Родины и нашего города, историческую значимость событий, которые происходили 75 лет назад.

До конца недели будет сверстан план мероприятий по всем учреждениям в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта, а также общегородским торжествам, который станет важной частью аналогичного документа, который разрабатывается на уровне регионального правительства, - сообщает пресс-служба городской администрации.