В Котласе прошел конкурс "Безопасное колесо"

На прошлой неделе в Котласе прошел муниципальный этап всероссийского конкурса-соревнования «Безопасное колесо». В нем приняло участие 48 учащихся из школ города.

Первый день соревнований включал в себя четыре этапа. Участники должны были продемонстрировать свои теоретические знания основ безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения и навыки в оказании первой доврачебной помощи. Также школьникам необходимо было проявить себя в творческом командном конкурсе «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Во второй день соревнований, который прошел на базе школы № 2, конкурсанты должны были показать практические умения в вождении велосипеда, преодолевая трассу, которая включала в себя несколько препятствий.

По итогам соревнований в командном зачете первое место завоевала сборная школы № 18 микрорайона ДОК, второе место - у учащихся школы № 18, третье – у команды лицея № 3.

Победителям в личном зачете были вручены велосипеды. Их обладателями стали ученики 18-й школы Екатерина Тюкавина и Даниил Забелин,- сообщает пресс-служба администрации Котласа.