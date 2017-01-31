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Схема 44-го маршрута в Архангельске продлена до 13го лесозавода

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Вторник, 7 февраля, 22:01

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/07/49011.html

Общество

Схема 44-го маршрута в Архангельске продлена до 13го лесозавода

Схема 44-го маршрута в Архангельске продлена до 13го лесозавода
Такое решение принято муниципалитетом в связи с банкротством ООО «Магна», обслуживающего муниципальный маршрут № 73 (МР Вокзал – Лесозавод № 13).

Как сообщил начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей Потолов, решением арбитражного суда от 27 января ООО «Магна» признано банкротом, в отношении должника введено конкурсное производство, директор предприятия отстранен от исполнения обязанностей.

- Необходимо отметить, что введение в отношении предприятия конкурсных процедур не являлось препятствием для дальнейшего осуществления деятельности по обслуживанию маршрута. Однако, в течение 6 дней, начиная с 1 февраля, конкурсный управляющий не смог должным образом организовать перевозки пассажиров по маршруту № 73, в связи с чем принято решение о продлении до поселка лесозавода № 13 схемы муниципального маршрута № 44, обеспечивающего подвоз жителей поселков 13-го и 14-го лесозаводов в центральную часть города на проспект Троицкий и Морской-речной вокзал, – пояснил Алексей Потолов.

В Соломбальском округе, в отличие от маршрута № 73, движение автобусов маршрута № 44 осуществляется по улице Советская, которая расположена в пешеходной доступности от Никольского проспекта.

В настоящее время, в связи с неисполнением обязанностей по договору, повлекшим за собой срыв пассажирских перевозок, в адрес перевозчика маршрута № 73 подготовлены претензии, а также инициирована процедура расторжения договорных отношений.

- На период проведения всех необходимых по закону процедур, которые занимают около двух месяцев, ООО «Магна» вправе продолжать свою деятельность по перевозке людей маршрутом № 73, поэтому горожане могут пользоваться автобусами и 44-го, и 73-го маршрутов. В дальнейшем планируется проведение конкурса по определению нового перевозчика на маршруте № 73, - подчеркнул Алексей Потолов.

Ежедневный контроль за работой автобусов муниципальных маршрутов осуществляет центральная диспетчерская служба МУП «АППП», телефон 29-39-96 (режим работы – круглосуточно). По этому телефону можно получить оперативную информацию о движении автобусов всех муниципальных маршрутов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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