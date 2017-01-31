Общество содействия армии, авиации и флоту отметило 90-летие

Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту исполнилось 90 лет. Со дня основания ДОСААФ, тогда ещё в Советском Союзе, работал с призывниками и с теми, кто в любом возрасте проявлял интерес к занятиям в военно-спортивных клубах и секциях.

Идеи патриотизма и любви к Родине формировались у подрастающего поколения с момента принятия их в октябрята, затем в пионеры, а потом и в комсомольцы. И обязательным было участие в военно-спортивных играх - «Зарничка», «Зарница», сдача норм ГТО, работа в поисковых отрядах.

Сегодня актуальны новые формы работы с молодёжью, причем не только с ребятами допризывного возраста, но и младшими школьниками. Совместный проект с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Северодвинска - «Один день в ДОСААФ» - рассчитан на участие в нём трудных подростков нашего города. Ежегодно не один десяток «проблемных» ребят под руководством инструктора, капитана второго ранга в отставке Владимира Бачинского тренируются в лазерном тире, учатся стрелять из пневматического оружия, арбалета, изучают основы оказания первой медицинской помощи, знакомятся с историей воинской славы России. Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею ДОСААФ, состоялось в актовом зале учреждения в эти выходные. Ветеранам, инструкторам, специалистам и активистам общества были вручены юбилейные медали.

Заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Гороховская отметила, что ДОСААФ России, как и 90 лет назад, является надёжным резервом Вооруженных сил страны. Она поздравила его сотрудников с юбилеем и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле военно-патриотического воспитания несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.